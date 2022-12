Luther | Netflix svela il titolo ufficiale | la data di uscita e le nuove foto di Idris Elba

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

ha annunciato il titolo ufficiale del film di, confermando anche la data d'uscita e mostrando le prime foto con Idris Elba . GUARDA:: guardate le prime tre stagioni riassunte in ...Il film porterà avanti la saga di John, costretto stavolta ad affrontare un efferato cyber - ... Luther: Netflix rivela titolo, foto e periodo di uscita del film con Idris Elba Netflix has revealed that the long-awaited Luther movie will be called Luther: The Fallen Sun. The film version of the hit BBC crime series about DCI John Luther (Idris Elba) has been in the pipeline ...The streaming service took to Twitter on Wednesday to confirm that the much-anticipated new picture will be called Luther: The Fallen Sun.