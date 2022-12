Intercettazioni | Nordio | “Emendamento in manovra? Non è rivoluzionario Le preventive meno dannose | non finiscono mai sui giornali”

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Non è un, è esattamente la stessa cosa di prima. È una balla che legiudiziarie siano più garantite di quelle”. Il tema delle“è un tema minato da tante equivoci”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo, in audizione in Senato parla, sollecitato dai senatori Pd, parla dell’sulleinserito nelle ultime ore nella. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilGiornale.it

Questa proposta è davvero impressionante, se la si paragona alla proposta del ministro Carlodi limitare al massimo ledell'autorità giudiziaria per evitare che i liberi ...Credete che tutte lecon il trojan di Palamara siano state date a tutti Sono state ... Lo ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlonel corso del seguito delle ... "Porcherie anche nel caso Palamara". Nordio tranchant sulle intercettazioni E anche sul quantomeno anomalo emendamento sulle intercettazioni inserito in manovra dal governo, le parole del ministro non convincono. Insomma a richieste precise il ministro Nordio oggi ha risposto ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...