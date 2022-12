Morte Sconcerti scatena lite sui Mondiali tra Paola Ferrari e Alessandro Antinelli | “Stai zitto che è meglio”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ha del clamoroso quanto successo in casa Rai dopo la notizia delladi Mario, avvenuta ieri, sabato 17 dicembre. Il giornalista, scomparso a 74 anni, nella sua carriera è stato anche uno stimato commentatore per l’emittente nazionale, e in quello che doveva essere un messaggio di cordoglio da parte disi legge un passaggio che hato una feroce polemica con il collega. “Ho avuto la notizia di Mario, che per me era più di un amico, una guida, un porto di salvataggio, oltre che un giornalista eccellente. Gli dicevo sempre: “Mario copio i tuoi appunti così sono sicura che non sbaglio”. Mi voleva bene e io ne volevo tanto, tanto, tanto, tanto a lui. Questo è solo un ricordo che voglio ...