Sanremo Giovani | i vincitori che saranno nei Big

(Di sabato 17 dicembre 2022) La finale diè andata in onda proprio qualche ora fa, ieri sera, venerdì 16 dicembre 2022, in prima serata su Rai 1. A condurre la serata sono stati Amadeus e Gianni Morandi, che a febbraio ritroveremo a2023. E sul palco del Teatro Ariston rivedremo pure la metà dei concorrenti. Ben sei cantanti su dodici, sono riuscita a vincere il concorso tant’è chein gara al Festival insieme ai colleghi Big.: ecco i seiche rivedremo all’Ariston tra i Big I sei concorrenti diche sono passati e2023 sono: Shari, gIANMARIA, Colla Zio, Sethu, Will, Olly. Tra di loro c’è stato comunque un vincitore ...