Ultime Notizie – Bolzano | morto di freddo in strada Il fratello | “I dormitori erano pieni”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Aveva diciannove anni Mostafa Abdelaziz Abouelela, il ragazzo egiziano trovatovenerdì scorso asotto il cavalcavia ferroviario di via di Vittorio nella zona commerciale. Dopo un periodo in Francia era arrivato in Italia per trovare lavoro e aiutare la sua famiglia rimasta in Egitto. “E’ fuggito da qui per darci un futuro. La nostra famiglia è povera, voleva renderci la vita più facile, ma ha messo a repentaglio la sua”, racconta all’Alto Adige il, Mohamed Ahmed. “Voleva aiutare la nostra sorella maggiore, che ha espresso il desiderio di sposarsi con il suo compagno”, spiega il. Mostafa si era presentato all’infopoint di Volontarius il giorno prima della tragedia ed era in lista d’attesa per un posto letto ino, ma prima di lui c’170 ...