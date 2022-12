(Di giovedì 15 dicembre 2022) LoBtp -in rialzo di 14,9base, a quota 206,7, ai massimi dal 10 novembre, in una seduta di vendite su tutti i bond europei, messi in ginocchio da una Bce aggressiva sui ...

Agenzia ANSA

Da qui, le vendite sui nostri, che hanno portato il rendimento in salita e locol Bund tedesco da 195 punti (della chiusura di mercoledì) a 205 punti. Anche sui mercati azionari la ...Lo- Bund chiude in rialzo di 14,9 punti base, a quota 206,7, ai massimi dal 10 novembre, in una seduta di vendite su tutti i bond europei, messi in ginocchio da una Bce aggressiva sui tassi. ... Spread Btp-Bund chiude a 206 punti, rendimento al 4,13% - Ultima Ora (Teleborsa) - Giornata da dimenticare per le Borse europee dopo che la Banca centrale europea (BCE) ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base e mandato un chiaro messaggio ai ...Dopo la conferenza stampa di Lagarde forte rialzo dello spread tra Btp italiano e Bund tedesco, salito bruscamente a 207 punti base ...