JBL | raggiunto il traguardo di 200milioni di cuffie vendute

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) JBL raggiunge ildi 200 milioni di! Un mercato dellefiorente, guidato da una domanda globale senza precedenti, consolida la posizione di JBL come leader della categoria e come marchio audio numero 1 HARMAN International è una società interamente controllata da Samsung Electronics Co. Ltd., focalizzata sulle tecnologie connesse per i mercati automobilistico, consumer ed enterprise. Quest’oggi è lieta di annunciare di averun nuovo straordinario. Infatti, il marchio JBL ha superato la soglia dei 200 milioni di unità di. JBL è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di altoparlanti professionali e monitor da studio per musicisti e applicazioni di ...