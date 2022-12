Bonaccini dà via al tour | ' Temo l' irrilevanza del Pd | dobbiamo cambiare nella sostanza'

BolognaToday

Lo ha detto il presidente della Emilia Romagna Stefanostasera a Bari avviando il tour per la corsa alla segreteria del Pd . "Ci dobbiamo occupare meno di possibili alleanze. Se definiamo ...'Il doppio passaggio in Abruzzo, all'inizio del tour che lo porterà in tutta Italia è significativo ed è un segnale di attenzione importante da parte di" commenta in una nota il capogruppo ... PD, Schlein, Orlando e Speranza sotto le Torri: Bonaccini dà il via al "Giro d'Italia" Il presidente della Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Bari ha dato avvio al tour per la corsa alla segreteria del Pd.Si è tenuto alle 16.30 l’atteso appuntamento con Stefano Bonaccini - governatore dell’Emilia-Romagna candidato alla segreteria nazionale del Pd - all’AncheCinema ...