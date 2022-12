Immissioni in ruolo docenti | nel 2022 quasi 27 mila Dalla call veloce 589 assunzioni I Dati SCARICA PDF

Orizzonte Scuola

"E' paradossale che l'immissione indi migliaia di insegnanti che hanno svolto un concorso si ...ministero dell'Istruzione per definire soluzioni che consentano di salvaguardare sia le..."Anche la Sardegna sarà interessata dal massiccio cambio di cattedre previsto nei prossimi giorni per leindegli insegnanti vincitori del cosiddetto 'Concorso Straordinario bis'. Sulle criticità generate dalle procedure indette dal Ministero sono state depositate due interrogazioni, ... Docenti assunti in ruolo da GPS: quando devono svolgere l’anno di prova e quando no Sostituzione in cattedra a partita iniziata: fuori i supplenti a tempo determinato, dentro i neo immessi in ruolo con il concorso straordinario. Montano le polemiche. (ANSA) ...Presentate due interrogazioni alla Camera e in Consiglio regionale da Alleanza Verdi e Sinistra, Progressisti e M5S ...