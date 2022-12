Terremoto oggi Catania 8 dicembre 2022 | magnitudo ed epicentro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Una scossa didi4.1 è stata registrata, giovedì 8, a Mazzarrone, in provincia di. Il sisma è stato registrato alle 21,216 dall’Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 37.0680, 14.6000 ad una profondità di 10 km. Notizia in aggiornamento

Alle 21.16 avvertita una scossa di terremoto in provincia di Catania che secondo i sismografi del'Ingv è stata di magnitudo 4.1. L'epicentro è a 10 chilometri di ...Scossa di terremoto alle 21.26 di questa sera, 8 dicembre, giorno dell'Immacolata: dalle prime rilevazioni, stando ad una stima provvisoria, si è registrato un terremoto di magnitudo tra 4 e 4.5 nel C ...