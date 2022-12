Caso Dolly | il pony di Ursula von der Leyen ucciso da un lupo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I sospetti sul ‘’ sono stati confermati: ildella presidente della Commissione europea,von der, è statoda un. Il cavallo, trovato morto a inizio settembre nella tenuta di famiglia di von derin Bassa Sassonia, è stato sbranato dalribattezzato dalle autorità GW 950m, che prima diaveva giàaltri cavalli, pecore e bovini. Come riportato da Der Spiegel, i test genetici hanno confermato i timori sulla morte dell’animale che “ha terribilmente sconvolto l’intera famiglia” della presidente, come riportato in una nota dopo il ritrovamento del. La stampa tedesca ha messo in risalto la relazione tra la tragedia familiare e ...