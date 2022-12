Camorra | blitz contro il clan Mazzarella | arrestata anche la madre del boss

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sono almeno una ventina gli indagati raggiunti da misure cautelari notificate in una Napoliildideinei quartieri di Forcella e della Maddalena. Associazione di tipo mafioso, estorsione e detenzione di armi: sono i reati che la Polizia di Stato e la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli contestano

Gli agenti stanno operando in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale su richiesta della Dda. I provvedimenti restrittivi emessi dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione.