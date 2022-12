Highlights Varese-Virtus Bologna 100-108 | basket Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 4 dicembre 2022) Glidi, match valevole per la nona giornata del campionato italiano didi, in cui la formazione ospite guidata da Sergio Scariolo si è imposta sui padroni di casa mediante il punteggio di 100-108. In virtù di questa vittoria la compagine emiliana consolida il proprio primato in classifica salendo a diciotto punti e rimanendo ancora imbattuta davanti all’Olimpia Milano; i lombardi, invece, restano terzi a quota dodici. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

SPORTFACE.IT

... where you can admire Lawrence Carroll's "poor forms", of which Giuseppe Panza"the ... 2022, to October 1 2023 Villa and Panza Collection - Piazza Litta 1,Opening hours: from Tuesday ...Il video con glidi Verona -91 - 98 , sfida valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket . Quinta vittoria consecutiva per, che domina i primi due quarti e,... VIDEO - Highlights Varese-Virtus Bologna 100-108, basket Serie A 2022/2023 Grande prestazione di Alessandro Cappelletti in maglia Scaligera Tezenis Verona che nella partita contro Varese ha messo a segno 20 punti con 5 rimbalzi e 8 assist!BASKET, SERIE A - La regular season 2022-23 è in corso, anche sugli schermi di Eurosport, DMAX e NOVE: uno spettacolo unico che ogni settimana regala record ...