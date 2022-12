(Di venerdì 2 dicembre 2022) La stagione del grandesi è conclusa con la conquista della Coppa Davis da parte del Canada. L’Italia si è fermata in semifinale, sconfitta proprio dai nordamericani nel doppio decisivo. L’Insalatiera è sfuggita ancora una volta agli, che ora stanno già guardando alla prossima annata agonistica (si ripartirà tra meno di un mese). Ma che stagione è stata per i nostri portacolori? In che posizione delATP concludono il loro? Il migliore è stato Jannik, che chiude in 15ma posizione con 2.410 punti all’attivo. L’altoatesino ha pagato qualche infortunio di troppo, ma ha comunque raggiunto i quarti di finale in tre Slam ed è riuscito a vincere un torneo (ATP 250 a Umago, battendo Carlos Alcaraz in finale). Matteosi è purtroppo fermato per larghi ...

OA Sport

L'azzurro non ha invece lasciato il segno sotto una speciale voce statistica: infatti, durante tutto l'anno 'The Hammer' non è riuscito a battere mai nessun tennista della top 10 delmondiale ...Nargiso controcorrente: 'Giusto schierare Berrettini' Sono numerosi gli appassionati die ... Diego Nargiso, ex numero 67 delATP, ha preso le difese di Volandri e sostenuto Berrettini. '... Tennis, il ranking ATP degli italiani a fine 2022: Sinner precede Berrettini, Musetti sfiora la top-20, 17 azzurri in top-200 Sono stati annunciati gli ATP Awards 2022, i premi individuali di fine stagione riservati al circuito maschile. Tra i tanti grandi giocatori inseriti, non è presente neanche un tennista italiano. Drap ...La Croazia si conferma al primo posto del ranking delle Nazionali, seguita da Spagna e Francia. Quarto posto per il Canada, settimo per l'Italia ...