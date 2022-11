(Di mercoledì 30 novembre 2022) Bergamo. Nelweekend dell’ottava edizione del, tornaDay, l’iniziativa natalizia della Fondazione Teatro, realizzata in collaborazione con Immobiliare della Fiera S.p.A. che festeggia la definitiva sistemazione della nuova agorà cittadina formatasi fra il Teatro, il Sentierone e piazza Dante riaperta dopo i restauri. Domenica 4 dicembre, dalle 10, per un’intera giornata, il Teatroe il Centro Piacentiniano saranno uniti nel segno della musica di. I locali di ristorazione dei portici come Balzer, Legami Sushi&More e Antica Fiera, oltre ad alcuni esercizi commerciali come ArtEvents Mazzoleni, Neroli32, Tiziana Fausti, Li-Mon e Laura Natali, si trasformeranno in palcoscenici d’eccezione insieme agli ...

BergamoNews.it

River Village a Carpinone: apre la casa di Babbo Natale. 'Mi amo' , spettacolo teatrale ..., W. A. Mozart, J. S. Bach, C. Debussy, A. Casella e F. Borne. Alle ore 18,30 al Teatro ...Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 20:00 di sabato 26 novembre 2022River ..., W. A. Mozart, J. S. Bach, C. Debussy, A. Casella e F. Borne. Alle 21 all'Auditorium ... Donizetti Christmas Day: per l’ultimo giorno di festival un unico palcoscenico cittadino Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Donizetti’s most sparkling operatic comedy Don Pasquale is coming to the Watergate Theatre in Kilkenny on December 8 and promises to be a memorable evening full of music and humour. Don Pasqualeis ...