Fiumicino | a pieno regime il cantiere per la realizzazione dell’Auditorium del Mare

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 novembre 2022)– “È una grande soddisfazione vedere che è ailper ladel“. Ad annunciarlo in una nota stampa è il sindaco Esterino Montino. “Un progetto in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che ora, dopo avere superato tutti gli ostacoli e le difficoltà che una grande opera come questa comporta, si avvia a diventare realtà – prosegue il Sindaco -. L’Auditorium, che sarà il più grande del litorale laziale, è il primo ma determinante passo per ladella Città della Cultura (leggi qui) che coinvolgerà anche Villa Guglielmi”. “Abbiamo voluto, immaginato e ora stiamo realizzando un luogo della cultura, della musica, del teatro – spiega Montino -. Un luogo di aggregazione destinato ...