Mondiali calcio 2022 | risultati e classifiche gironi | Spagna riacciuffata dalla Germania

(Di domenica 27 novembre 2022) Da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre si giocheranno in Qatar idi: le 32 squadre qualificate sono suddivise in ottoda quattro, le prime due di ogni raggruppamento avranno accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGruppo B: Inghilterra, Iran, USA, GallesGruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, PoloniaGruppo D: Francia, Australia, Danimarca, TunisiaGruppo E:, Costa Rica,, GiapponeGruppo F: Belgio, Canada, Marocco, CroaziaGruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, CamerunGruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud...

Pareggia la Germania all'83' con un gran gol di Fullkrug, attaccante di ruolo. Destro micidiale sotto la traversa. Azione avviata da Sanè, palla a Musiala che avanza ma si allunga troppo la sfera, ...Tra i commenti arriva anche quello di uno dei protagonisti delitaliano, anche se in serie B, come Romano Perticone : "In Spagna giocano così all'oratorio, nelle scuole, a calcetto a 5 ...Mondiali 2022, Spagna-Germania 1-1: Fullkrug risponde a Morata Pagano le mosse dalla panchina di Luis Enrique e Flick. Rimpianti iberici, mentre i tedeschi si risollevano dopo il tonfo con il Giappone ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.