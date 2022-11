Lazio-Cittadella | in palio c’è il primato Il Napoli sfida l’Hellas | la rincorsa del Chievo passa da Brescia

Leggi su seriea24

(Di domenica 27 novembre 2022) Sarà un fine settimana importante per la Serie B Femminile, specie nella parte alta della classifica, con le prime sei squadre che dopo il primo accenno di fuga sono intenzionate ad aumentare il distacco sulle inseguitrici per provare a giocarsi tra di loro la lunga volata per la promozione. Un discorso forse prematuro, anche perché la 9ª giornata sarà ricca di insidie, a cominciare dal big match tra lacapolista e il, cone il terzetto formato da Cesena,Verona e Ternana pronte ad approfittare dello scontro diretto in programma a Formello. Il turno si aprirà domani alle 14.30 con l’anticipo tra Arezzo e Sassari Torres, una gara che le sarde – reduci dal poker casalingo subito dalla San Marino Academy – cercheranno di vincere per scavalcare il Trento e uscire dalla zona retrocessione. Le ...