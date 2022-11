La bandiera anti Kosovo nello spogliatoio della Serbia | Fifa apre indagine - Sport - Calcio - quotidiano net

La foto dello stendardo con la mappa del Kosovo, con sopra un vessillo serbo e lo slogan 'Non ci sarà resa', è diventata virale ed ha portato alla protesta di ...Nell'occasione sono emerse foto dello spogliatoio della Nazionale guidata dal Ct Dragan Stojkovic , dove campeggiava unadel Kosovo colorato con i colori serbi, accanto alle maglie dei ...La foto dello stendardo con la mappa del Kosovo, con sopra un vessillo serbo e lo slogan "Non ci sarà resa", è diventata virale ed ha portato alla protesta di Pristina ...In Serbia e nella Serbia (sì, insomma, la squadra in Qatar) si discute in merito a quanto visto in campo, nella partita persa 2-0 contro il Brasile : il commissario tecnico Dragan… Leggi ...