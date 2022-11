Napoli | Don Mimmo Battaglia | “Commissione per studiare il patrimonio della Chiesa”

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 25 novembre 2022) Donvuole nominare unapertutto l’incredibiledi, cosa c’è da sapere Quella di Donè un’iniziativa che sta piacendo non poco. Durante un incontro con i giovani a Portici ha fatto sapere che ha intenzione di nominare unache studi l’intero e preziosodi. L’incontro si è tenuto in occasioneGiornata mondialeGioventù in un bene confiscato alle mafie, Villa Fernandes.Don...