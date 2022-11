Maurizio Crozza positivo al Covid | salta Fratelli di Crozza

(Di giovedì 24 novembre 2022) La puntata di domani, venerdì 25 novembre, “di” non andrà in onda in quantoè risultatoal. Fonti certe rivelano che, al posto della decima puntata in prima serata sul Nove, verrà trasmesso il best of “I Miglioridi”. La puntata inedita verrà recuperata in coda alla stagione in onda. Ovviamente, il miglior augurio è quello di una pronta guarigione al conduttore e comico del piccolo schermo. #al, domanidinon andrà in onda — Andrea Conti (@IlContiAndrea) ...

È un programma di, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, ...Brutte notizie per i fan di Fratelli di, per i quali lo show diè ormai un appuntamento fisso del venerdì. Questa settimana, infatti, il programma non andrà in onda con la consueta diretta su Nove , a causa di un problema di salute del comico ...Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid. Per questo motivo domani, venerdì 25 novembre, “Fratelli di Crozza” non andrà in onda. Al posto della ...Maurizio Crozza è risultato positivo al Covid-19: per questo motivo la puntata di Fratello di Crozza in programma su Nove il 25 novembre non andrà in onda.