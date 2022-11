In missione da Xi per conto dell’Ue Il viaggio di Michel senza von der Leyen

(Di giovedì 24 novembre 2022) Charles, presidente del Consiglio europeo si recherà a Pechino il 1° dicembre per un meeting con Xi Jinping, presidente cinese. Unche appare in contrasto con la tradizione europea che vorrebbe che il presidente del Consiglio (che rappresenta i 27 Stati membri) viaggi assieme al presidente della Com(che guida l’esecutivo), oggi Ursula von dersarà il primo presidente del Consiglio europeo a incontrare Xi dal 2018. La visita succede a quella di Olaf Scholz, cancelliere tedesco, e precede di Emmanuel Macron, presidente francese, prevista nel 2023. “In un contesto geopolitico ed economico teso, la visita rappresenta un’opportunità tempestiva per l’Unione europea e la Cina di impegnarsi in un dialogo con il governo cinese”, ha affermato l’ufficio di presidenza del ...

Ministero dell'Università e della Ricerca

... mentre entro la fine dell'anno è attesa un'ulterioredi Ariane 5 . Il secondo lancio di ...1 miliardi da spalmare sui programmi in ambito spazialei prossimi cinque anni. "Ne deriviamo che ...... se già non lo avete fatto,scoprirne ogni singolo segreto. Vediamo insieme cosa c'è da fare. Rematch delle palestre La primadell'endgame è quella di sfidare nuovamente tutte le ... Direzione generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR ArgoMoon è partito verso lo Spazio il 16 novembre insieme alla navetta Orion. I suoi dati serviranno per preparare l’arrivo degli astronauti sulla Luna. ArgoMoon è un CubeSat, un minuscolo satellite d ...Milano, 24 nov. (LaPresse/AP) - Il Consiglio diritti umani delle Nazioni unite ha deciso di creare una nuova missione di accertamento dei fatti per indagare ...