Ecco che fine hanno fatto gli attori di “Centovetrine”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cheglidi “”? A distanza di anni dalla chiusura della soap opera è più che lecito chiederselo. Prodotta da Mediavivere,è stata mandata in onda per le reti Mediaset, inizialmente su Canale 5, poi su Rete 4, dal 2001 al 2016. Si parla di ben 15 stagioni, non proprio poca cosa: con 3318 episodi è infatti la soap italiana più longeva dopo Un posto al sole. La storia si svolgeva a Torino e ruotava attorno alla catena di negozi di. Protagonista indiscussa la famiglia Ferri, che occupava un posto di rilievo nella holding del centro commerciale. Le riprese degli interni sono state realizzate a San Giusto Canavese, negli studi di Telecittà, dove è stata girata anche un’altra soap italiana di successo, Vivere, che ...

Corriere dello Sport

Ma non si era mai vista un'operazione simile contro una gang criminaleha operato per circa ...perché è iniziata la (silenziosa) retromarcia di Londra Regno Unito, il leader laburista Starmer ...'Se c'è una giocata nella mia carriera in cui soavrei dovuto fare qualcosa di diverso è ... Ricordi chi sonola classifica completa con le prime 20 posizioni in continuo aggiornamento 20° ... Roma, Berardi: "Ecco che tipo il modello di stadio che vogliamo" Ecco qui cara suor Jacques-Marie la mia professione di fede suscitata dalla vostra lettera. Ve ne sono grato. Il bisogno di rispondervi mi ha obbligato a trovare nel più profondo di me stesso cose che ..."Penso che ammirasse i film di successo e i film sui supereroi, no" ha dichiarato Hawke riferendosi a Paul Newman. Ecco perché l'attore spiega di aver scelto Moon Knight per motivi prettamente ...