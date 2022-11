Killer di Prati | nel mirino le ore dopo i delitti | l’incidente | la fuga in taxi e persino una birra al pub…

(Di martedì 22 novembre 2022) Omicidi, nuovi riscontri e ultime acquisizioni investigative suiche hanno insanguinato il quartiere signorile di Roma, rovesciano la successione temporale della mattanza che ha compiuto il, e aggiungono nuovi dettagli sudi Giandavide De Pau e gli aiuti di cui avrebbe usufruito. Il 51enne, sorvegliato a vista in cella da sabato, con l’accusa di triplice omicidio aggravato, affronterà nella mattinata di domani (mercoledì 23 novembre ndr) l’udienza di convalida del fermo. L’interrogatorio davanti al gip si terrà nel carcere di Regina Coeli. Omicidi di, domani l’udienza per la convalida del fermo di De Pau E sempre domani gli inquirenti conferiranno l’incarico al medico legale per eseguire le autopsie sui corpi della sessantacinquenne colombiana Marta Castano Torres, ...

Ildisorvegliato in carcere: si teme il suicidio L'inchiesta aveva anche permesso di ricostruire le pressioni esercitate dai clan sulle elezioni amministrative del 2018 e dalle ...... nominato Prefetto di Chieti che, sabato scorso dopo un'indagine lampo durata poche ore, ha assicurato alla giustizia Giandavide De Pau , sospettato di essere ildelle prostitute di. ...Dopo aver commesso il triplice omicidio, Giandavide De Pau si è appartato in un pub con altra escort. La ragazza: "Mi sento una sopravvissuta". Si indaga sui possibili complici ...La cosa più inconsueta e forse bizzarra è la televisione incassata nel muro del bagno, proprio di fronte alla vasca con idromassaggio. Ma per chi ha deciso di non privarsi di ...