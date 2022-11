Rinnovo contratto ATA | Naddeo Aran | vogliamo valorizzare i Dsga Si potrebbe creare una quinta area ad hoc

... stando alle anticipazioni, ildella mini sforbiciata del 2% per chi ha imponibile sotto i ... I 'fortunati' con una tempo indeterminato raggiungono i 26.285 euro medi. Al Sud le ...Dopo la firma dell'accordo economico, la partita deldelscuola 2019 - 21 passa su quella normativa. La novità sarebbe quella che l'Aran vorrebbe fare bene e presto e chiudere il, in modo definitivo, già entro Natale. L'...Logico quindi che nelle ultime settimane, visto proprio i risultati in campo, si sia iniziato a parlare di rinnovo del contratto. Luciano Spalletti, il suo rinnovo è ad un passo (LaPresse) ...Ormai Samir Handanovic ha metabolizzato l'idea di essere di fatto il vice di André Onana, da bravo capitano non ha proferito una virgola e ha accettato le scelte di Simone Inzaghi. Ma ...