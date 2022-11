Orietta Berti | «Ho detto di no a Playboy e Tinto Brass per non perdere mio marito»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ospite di Verissimo, la cantante ha parlato di due grandi no della sua carriera per nonilOsvaldo Peterlini

Tag24

Le confessioni di. Le proposte molto particolari di Playboy e Tinto Brass e la spiegazione sul suo rifiuto. Ospite di Verissimo ,è tornata a parlare di un argomento già affrontato diverse ...Silvia Toffanin ha lanciato una vera e propria frecciatina a Pamela Prati . A darle l'assist è stata, sua ospite nel salotto di Verissimo. Silvia Toffanin: frecciatina a Pamela Prati Grazie all'ospitata a Verissimo di, Silvia Toffanin si è tolta qualche sassolino dalle ... Osvaldo Paterlini età, moglie, Orietta Berti, figli, malattia ''Mi avevano proposto di posare sulla copertina di Playboy per un sacco di soldi. Ne parlai con mia suocera e lei mi disse: se fai una cosa del genere vado via di casa insieme a Osvaldo''. Intervistat ...Ospite di Silvia Toffanin a «Verissimo», la 79enne cantante, ora opinionista al GF Vip, ha raccontato delle proposte che ha rifiutato per posare senza veli ...