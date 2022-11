Agenzia ANSA

Dall'deve arrivare anche una parola definitiva sulle regole di Basilea3+ ma in questo caso le banche possono fare fronte comune con gli Stati membri per nulla convinti di dover recepire in toto le ...Per le moratorie, tuttavia serve un accordo ine una moral suasion nei confronti dell'Eba per ottenere nuova flessibilita' sul trattamento prudenziale dei prestiti soggetti a eventuale ... Borsa: Europa conferma calo in scia all'Asia, Milano -1% - Economia Azioni in movimento: Virgin Money in rialzo del 13%, IDS in calo del 5% Soldi vergini Le azioni sono balzate di oltre il 13% ...I prezzi del gas girano in rialzo, con aumenti comunque moderati (+1,5% a 117,2 euro al megawattora). Sul valutario si indebolisce l'euro, che resta pero' sopra la parita' con il biglietto verde a ...