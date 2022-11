Assegno unico a novembre 2022 | ecco quando arrivano i pagamenti | il calendario con le date

(Di lunedì 21 novembre 2022) In molti in questi giorni si staranno chiedendoverrà corrisposto l’di. L’Inps non ha comunicato di precisoverranno effettuati e. L’idea è che possano essere corrisposti tra la seconda e la terza settimana del mese. Ma andiamo a vedere nel dettaglioè previsto il pagamento dell’verrà corrisposto l’? Se la domanda è stata presentata prima di marzo, allora l’dovrebbe arrivare a partire dal 17. Per coloro, invece, che hanno fatto domanda da marzo in poi, allora l’accredito dovrebbe avvenire entro la fine ...

...2023 Misure per il contrasto del caro bollette Conferma del taglio del cuneo fiscale Nuova rottamazione Flat tax Riforma delle pensioni Reddito di cittadinanza Taglio dell'Iva Novità...Aumentofamiliare L'familiare dovrebbe passare da 100 a 200 euro per le famiglie numerose con più di quattro figli e 100 euro in più arriverebbero anche per i figli gemelli fino ...Per le famiglie numerose e per i gemelli fino a tre anni di età andranno 100 euro in più. L'importo massimo a figlio sale da 175 a quasi 200 euro per effetto dell'inflazione ...Tra le misure in discussione l'azzeramento o taglio dell'Iva su pane, pasta e latte, ma anche la norma sugli extraprofitti e l'assegno unico per le famiglie. La maggior parte delle risorse saranno inv ...