Mance | bonus e condoni Sembra la Manovra di Draghi

(Di sabato 19 novembre 2022) Prima la guerra dichiarata ai rave, poi la crociata contro le Ong e la polemica su genitore 1 e genitore 2. Il governo non ne azzecca una eppure insiste nel tentativo di distrarre l’opinione pubblica dalla crisi che morde imprese e famiglie, tra salari in picchiata e caro-bollette. Crisi che evidentemente ha difficoltà a gestire. Lache sta prendendo forma, e che è attesa la prossima settimana in Consiglio dei ministri, dovrebbe viaggiare intorno ai 30 miliardi. I fondi già scarsi a disposizione rischiano peraltro di essere dispersi in mille rivoli, tra misure spot epensati per tamponare momentaneamente le ferite ma incapaci di fornire risposte strutturali ai problemi che attanagliano il Paese. Una contraddizione in termini, peraltro, considerato che le destre a suo tempo criticavano il governo Conte per presunti sussidi e ...