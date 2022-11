Lo stipendio di Luigi Di Maio inviato Ue | 12 mila euro al mese Ora il governo dovrà votare

(Di sabato 19 novembre 2022) Non si placano le polemiche sul quasi certo nuovo incarico dell’ex ministro degli EsteriDi, che salvo eclatanti sorprese diventeràUe nel Golfo Persico. Al centro del dibattito, dopo la sua idoneità, questa volta, è il maxi-che Dipercepirà: 12al, sottoposti alla tassazione agevolata dell’Unione. A questi si somma il rimborso spese, comprese quelle per lo staff, riporta il Tempo. L’ex pentastellato godrà anche dello status di diplomatico, con passaporto e immunità. Lauto compenso per un ruolo delicato. Dilavorerà nella gestione degli approvvigionamenti di gas e petrolio che provengono dalla regione, oltre ad interessarsi – ad esempio – dei rapporti con l’Iran in tumulto. La ...

Di Maio '. Lunga vita e prosperità al merito. Ah, no. Come dici C'erano altri tre candidati, uno più titolato dell'altro, e hanno scelto lui Il merito ricorda sempre di più la vecchia zia di ......dell'ex ministro degli EsteriDi Maio , che salvo eclatanti sorprese diventerà inviato Ue nel Golfo Persico . Al centro del dibattito , dopo la sua idoneità, questa volta, è il maxi -...Prima che partiate con la classica domanda, vi spieghiamo chi è Luigi Giaretti Luigi Giaretti è un designer di Milano, classe 1993, laureato in comunicazione e marketing alla Bocconi che, dopo aver la ...Dopo il "volo" in pizzeria in stile Dirty Dancing, Luigi Di Maio si prepara a decollare per il Golfo Persico. Sarà lui ...