Buon compleanno Paolo Cervone | Pierfrancesco Bardicchia…

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022) …Amanda Lear, Enrica Bonaccorti, Giuseppe Pambieri, Gavino Angius, Fulvio Bonavitacola, Stefania Giannini, Giorgio Porrà, Giampiero Ingrassia, Salvatore Iacolino, Antonio Campo dall’Orto, Aldo Montano, Ivan Pelizzoli, Silvia Toselli… Oggi 18 novembre compiono gli anni:, giornalista;Bardicchia, imprenditore; Enrico Vanzini, militare; Francesca Benedetti, attrice;Ciofi, politico; Ennio Antonelli, cardinale, arcivescovo; Giuseppe Mandolini, pilota moto; Vincenzo de Dura, ex calciatore; Mario Artali, politico;Conti, ex cestista, pittore, scultore; Luigi Faccini, regista; Amanda Lear, modella, attrice, cantante; Adriano Aprà, critico cinema, attore; Leonardo Sandri, cardinale, arcivescovo; Giorgio Garbarini, ex calciatore; Giuseppe Pambieri, attore, regista; ...