Roma | trans trovata morta in casa | accoltellata al torace

AGI - Due donne cinesi sono state trovate morte in via Augusto Riboty, nel quartiere romano di Prati . Secondo quanto si apprende, u na delle donne si trovava sul pianerottolo. L'altra all'interno di ...Leggi Anche Ardea (),trovata morta in un hotel: arrestato un uomo Leggi Anche Germania, due ristoratori italiani trovati morti a Stoccarda Il caso delle due donne cinesi - A chiamare i soccorsi è stato il ...Le vittime ritrovate coperte di sangue dal portiere I cadaveri di due donne sono stati trovati in un appartamento nel quartiere Prati di Roma. È successo stamani poco prima delle 110 in via Augusto Ri ...(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Una transessuale è stata trovata morta oggi a Roma in un appartamento di via Durazzo, nel quartiere Prati. La trans, in base a quanto si apprende, sarebbe stata uccisa da una ...