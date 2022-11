Ultime Notizie – Ucraina | Russia vieta ingresso a 100 canadesi | c’è anche Jim Carrey

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il governo dellaha annunciato il divieto dinel suo territorio a 100 cittadini, tra cui l’attore Jim, la scrittrice Margaret Atwood e diversi giornalisti, in risposta alle sanzioni di Ottawa che lo scorso ottobre hanno preso di mira giornalisti e attori russi. Si tratta di una decisione presa in risposta alle “sanzioni attuate dal regime del primo ministro Justin Trudeau contro politici, parlamentari, giornalisti e personalità della cultura” della, ha spiegato il ministero degli Esteri di Mosca in un comunicato. Tra le persone sanzionate c’è il comico Jim, 60 anni, che Mosca ha accusato di “coinvolgimento diretto nella formazione di una politica antirussa aggressiva”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

