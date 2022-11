Aranaldo Pomodoro | «I miei 96 anni spaziali»

Leggi su panorama

(Di domenica 13 novembre 2022) Lo scultore che ha lasciato «segni» inconfondibili in tutto il mondo racconta a Panorama della sua ricerca tra sfere, labirinti e videogiochi. Della Milano che ha amato e della curiosità che lo accende, «nonostante questa realtà ci disorienti tutti». E confessa una passione che si spinge oltre i confini terrestri… «La Terra guardata dallo spazio, con gli oceani, le distese di sabbia, le file di montagne. Quanta invidia quando vedo Samantha Cristoforetti! Se la incontrassi, le chiederei subito cosa si prova a galleggiare nel vuoto...». A 96Arnaldoha l’entusiasmo ingenuo di un bambino quando parla degli astronauti. Lui, l’artista italiano contemporaneo forse più esposto in luoghi pubblici al mondo, con le inconfondibili sculture in metallo o in fibra di vetro dalle Hawaii a San Paolo, da Manhattan all’Australia. In luoghi-simbolo come ...