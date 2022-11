Paolo Palumbo | il padre Marco a processo | la finta terapia e la maxi colletta tra i vip per lo chef con la Sla

La Nuova Sardegna

Un messaggio di speranza per tutti i malati di Sla sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2020 : così l'Italia aveva conosciuto il giovane, chef poco più che ventenne di Oristano. Poi a febbraio 2020 partì un' inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica oristanese, la quale ipotizzava che la raccolta fondi per le ...Al Var ci sarà Aleandro Didi Avezzano mentre all'Avar Mokhtar. Tabellino in tempo reale [ ... Unica punta Favilli, supportato dai trequartistie Partipilo. QUI BRESCIA - Clotet dovrebbe ... Il padre di Paolo Palumbo a processo per la raccolta fondi con truffa Nessuno poteva immaginare che quella campagna di solidarietà, senza confini, nascondesse qualcosa di poco chiaro, come poi scopriranno gli investigatori della Polizia postale ...Il caso di Paolo Palumbo aveva fatto il giro del mondo, con vip e politici pronti a contribuire alle spese per una "finta" terapia sperimentale ...