Hellas Verona - Juventus | le formazioni ufficiali

Juventus Football Club

Alle 18.30 scenderanno in campoe Juventus per la quattordicesima giornata di Serie A. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici:(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Terracciano,...Per questo, però, alla vigilia diil tecnico bianconero era stato cauto: ha mezz'oretta ... Con uno spezzone di fronte all'e poi chissà, dato che domenica all'Allianz arriverà la Lazio di ... Hellas Verona-Juve, le formazioni ufficiali! Fischio d'inizio alle 18.30. Allegri deve fare a meno fra gli altri di Chiesa e Vlahovic. Recuperano Paredes e Kean, Bonucci torna titolare Nella scorsa stagione il Verona ha battuto la Juventus in ca ...Tutto pronto allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona per il match tra l'Hellas e la Juventus. Bocchetti si affida a Djuric con Lasagna e Kallon a dargli sostegno, mentre Allegri si affida al ...