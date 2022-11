Il Milan fatica ma piega lo Spezia con la magia di Giroud | 2-1 | Pioli è di nuovo al 2° posto

...e Roma bisogna inchinarsi davanti alla squadra di Spalletti anche in una giornata meno ... Anguissa 7 - Dopo l'infortunio era rientrato con un po' dima a Bergamo è apparso di nuovo il re ...Il nuovo acquisto sta facendoad imporsi nella big: passo troppo grande, le italiane pronte ad approfittarneUn ... che vedeva coinvolte anche società italiane,su tutte. Allegri © LaPresseL'...Cristiano Ronaldo cerca ancora una via d'uscita dal Manchester United e torna l'ipotesi Milan: questa volta c'è la decisione ...Grande fatica per il Milan che nell'ultimo anticicipo di oggi piega solo al minuto 89 lo Spezia battendolo 2-1. I rossoneri erano passati in vantaggio a metà del primo tempo con ...