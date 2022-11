Daniela Santanchè | Visibilia e la storia del pasticcio con i fondi della Cig Covid

Leggi su open.online

(Di sabato 5 novembre 2022) L’avvocato Salvatore Sanzo, che rappresenta la ministra del Turismo, ha fatto sapere ieri che il nome dell’esponente di Fratelli d’Italia non è presente nel registro degli indagati. La difesa ha presentato «apposita istanza alla ProcuraRepubblica di Milano, dalla quale si evince che, in piena coerenza con quanto dichiarato dalla sen., a caricostessa non risultano, nel Registro degli indagati, iscrizioni suscettibili di comunicazioni». Alla nota il difensore allega anche l’esito dell’istanza di cosiddetto “335 ccp” nella quale la Procura fa sapere che sulla posizionesenatrice Fdi e ministra del Turismo «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni». L’agenzia di stampa Ansa ha ricordato ieri che la Procura può non fornire ...