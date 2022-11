Juve e Psg a confronto | il video è sconcertante | tifosi all' attacco

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lantus non si qualifica agli ottavi di Champions League dopo nove anni e il mondo bianconero si interroga sulla crisi della squadra di Massimiliano Allegri. Sui social non mancano le ...

Sui social non mancano le punzecchiature e gli sfottò ai bianconeri, e nelle ultime ore sta facendo discutere un video che mette a confronto il riscaldamento dellacon quello delprima dell'...... gli ultimi della lista, nella partita persa a Torino contro il, sono stati Enzo Barrenechea e ... A Barranechea sono bastati appena 6 mesi per farsi notare dagli scout della, che nel gennaio ...In principio fu Fabio Miretti, centrocampista che la Juventus e Massimiliano Allegri hanno lanciato ... nella partita persa a Torino contro il PSG, sono stati Enzo Barrenechea e Tommaso Barbieri, ...In vista del Derby d'Italia tra Juve e Inter, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre ...