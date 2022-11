Ultime Notizie – Carceri | Nordio | “Mia priorità | partire da edilizia per migliorare condizioni”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Ho preso atto del grande lavoro fatto, che sarà potenziato da noi perledi vita di tutta l’amministrazione penitenziaria e dei detenuti”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, al termine della visita al carcere romano di Regina Coeli dove è stato in visita, riconoscendo di fatto la continuità dell’impegno sul tema dellecon il precedente governo. Nel pomeriggio il guardasigilli sarà a Poggioreale. “Per me il carcere è una, lo dimostrano le mie prime tre uscite pubbliche, che sono un messaggio di estrema attenzione’’, ha sottolineato, che la scorsa settimana è intervenuto alla presentazione del calendario della Polizia penitenziaria e ieri ha ricordato i caduti del Corpo. Da oggi il ministro inizia una serie di visite ...

Il Sole 24 ORE

La media dellequattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 218.750 unità, in diminuzione di 500 unità rispetto al dato della settimana ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Quali sono i sintomi più ... ecco quali sono I reportage, gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, ... Ucraina ultime notizie. Intelligence Gb, «Russia ha ricevuto almeno 100 tank da Bielorussia»