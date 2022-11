Siete matti | suicidatevi | la frase-choc al centro di salute mentale

ilGiornale.it

In merito alla scritta apparsa su un muro del Centro salute mentale di Siena - "Siete matti, suicidatevi" - l'Asl Toscana sud est si è mossa subito stamani per attivare le autorità competenti. Personale della Questura ha effettuato un sopralluogo per gli accertamenti del caso. Questo l'orrendo graffito che è comparsa questa mattina sui muri degli ambulatori e degli uffici del Centro di salute mentale del territorio di Siena. La scritta è apparsa ieri a Siena sul muro esterno del centro di salute mentale: la questura ha avviato le indagini per individuare l'autore. Asl Toscana Est: "Scritta vergognosa e infamante".