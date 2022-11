Mercato europeo - Le elettriche crescono | ma non in Italia

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 3 novembre 2022) Infrenano, nel resto d'Europa accelerano. Nonostante la velocità variabile, le autocontinuano a crescere nel Vecchio continente: è quanto emerge dall'ultima fotografia statistica dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, che ha messo a consuntivo i dati didel terzo trimestre del 2022. La quota delle Bev è infatti ulteriormente aumentata, salendo all'11,9%, in rialzo di circa due punti percentuali rispetto a un anno fa (era al 9,8% nel terzo trimestre del 2021). Il trend positivo riguarda anche le ibride classiche (22,6% del comparto, +1,4%) in un contesto in cui l'endotermico puro - con diesel e benzina che rappresentano rispettivamente il 16,5% e il 37,8% - costituisce ancora più della metà del venduto. Diesel giù (ma non troppo). L'andamento generale, però, vede le motorizzazioni tradizionali ...