Cina | un bimbo di 3 anni muore asfissiato per il lockdown La rabbia del web contro la politica zero covid di Pechino

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sotto accusa laimposta dalla Repubblica popolare cinese. Iltotale ha causato di fatto la morte di un bambino di 3. A causa di una sospetta fuga di gas in un complesso residenziale chiuso per il confinamento aa Lanzhou, la capitale della provincia di Gansu. Il padre del piccolo sui social ha ricostruito la tragedia. E ha denunciato che gli è stato impedito di lasciare il condominio per cercare cure per suo figlio, causando un ritardo che gli è stato fatale. La notizia ha scatenato una nuova ondata di indignazione per l’asfissianteanti-dellacomunista. Che si fa beffa dei più elementari diritti della persona. E tiene milioni di cittadini segregati in ...

