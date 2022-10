(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirutilizzatreche lo sostituiscono in pubblico. Ad affermarlo, in una intervista al Daily Mail, è il capo dell’intelligence militare, Kyrylo Budanov, Iucraini hanno individuato in passatodiche lo sostituivano in “occasioni speciali”, ma ora è “una pratica usuale”, dice Budanov. “Conosciamotre persone che continuano ad apparire, ma non sappiamo quanti siano”, ha proseguito, sottolineando che tutti e tre “si sono sottoposti a plastica facciale”. Tuttavia i falsisarebbero riconoscibili ad un occhio attento. “Quello che li smaschera è l’altezza. E’ visibile nei video e le foto. Ma anche i gesti, il body language e i lobi delle ...

Adnkronos

...la Russia riconsideri la decisione di abbandonare l'accordo sull'esportazioni di grano dall'.il grano e gli impegni presi rimangano in vigore - ha affermato il Coordinatore Onu per id'...Ad affermarlo, in una intervista al Daily Mail, è il capo dell'intelligence militare, Kyrylo Budanov, Iucraini hanno individuato in passato sosia di Putin che lo sostituivano in '... Ucraina, servizi Kiev: "Esistono almeno 3 sosia ufficiali di Putin" Corre il prezzo del grano sui mercati internazionali in seguito alla decisione di Mosca di non voler più partecipare all’accordo per l’export dall’Ucraina attraverso ...Lunedì mattina la Russia ha sferrato un attacco massiccio al sistema energetico ucraino - per la terza volta nell'ultimo mese - colpendo le infrastrutture delle principali città dell'Ucraina e interro ...