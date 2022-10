Il marito di Nancy Pelosi | speaker della Camera statunitense | è stato aggredito da una persona entrata in casa sua

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Venerdì mattina a San Francisco, in California, unanell’abitazionee hasuoPaul, che èsuccessivamente ricoverato in ospedale: lo ha fatto sapere Drew Hammill, il

Paul Pelosi, ildella speaker della Camera, è stato 'aggredito violentemente' dopo un'irruzione nella casa della coppia a San Francisco, in California. Drew Hammil portavoce della Pelosi, che non era ...Paul Pelosi , ildella Speaker della CameraPelosi , è stato assalito da un uomo entrato nell'abitazione della coppia a San Francisco. Lo riporta Cnn e lo conferma in una nota l'ufficio diPelosi, ...Venerdì mattina a San Francisco, in California, una persona è entrata nell’abitazione della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi e ha aggredito suo marito Paul Pelosi, che è stato successiva ...Paul Pelosi, il marito della Speaker della Camera Nancy Pelosi, è stato assalito da un uomo entrato nell'abitazione della coppia a San Francisco. Lo riporta Cnn. Nancy Pelosi non era in casa al moment ...