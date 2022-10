Andrea Tombolini | chi è il killer di Assago | ' Invidiavo quelle persone felici' I problemi mentali e la solitudine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ildisi chiamae ha 46 anni. Era in cura per, ma la sua follia omicida aveva un senso, almeno nella sua testa. 'Pensavo di star male, di essere ...

Il killer di Assago si chiamae ha 46 anni. Era in cura per problemi mentali , ma la sua follia omicida aveva un senso, almeno nella sua testa. 'Pensavo di star male, di essere ammalato. Ho visto tutte quelle ...È accusato di omicidio e tentato omicidio plurimo, il 46enne disoccupato che nel tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre ha accoltellato cinque persone in un centro commerciale di , nell'hinterland milanese, uccidendone una e ferendo ...Dopo i drammatici fatti di ieri sera, Carrefour ha deciso di ritirare i coltelli da tutti i suoi supermercati in Italia. Come saprete, un 46enne con gravi problemi psichici, Andrea Tombolini, ha accol ...Su consiglio della procura di Milano, la catena di supermercati e ipermercati francese ha deciso di collocare tutti gli oggetti taglianti in sistemazioni più sicure ...