Dionisi su Sottil | «Grande impatto all’Udinese | ha dato la sua impronta»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Federico, attaccante dell’Ascoli che in passato è stato allenato da mister, ha detto la sua sul tecnico dell’Udinese a Tmw Federicoelogia così l’ex tecnico: UDINESE – “Mi aspettavo un ottimoanche con la Serie A, ma non era scontato, perché con il salto di categoria cambiano tante cose e non facile far subito fronte a tutto: ma non è una sorpresa. Il carisma e la voglia che lo contraddistinguono è riuscito a trasmetterli anche, hasubito la sua”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

