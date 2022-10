Ristoranti Gambero Rosso 2023 | Niko Romito sempre al top | Giancarlo Perbellini n 1 dell' anno

Gambero Rosso

Lo ha sottolineato Laura Mantovano, direttore editoriale diRosso, in occasione della presentazione, a Roma nelle sale di Palazzo Brancaccio, della 33/ma edizione per la Guidad'...Rosso, 44 'Tre forchette',n.1 Niko RomitoRosso, 44 'Tre ROMA - Alla ripartenza dopo il fermo per la pandemia la ristorazione italiana si impegna sempre più a ... Guida Ristoranti d'Italia 2023 del Gambero Rosso. Tutti i premiati VERONA - La ristorazione italiana è ripartita grazie anche al ritorno del turismo straniero. Nel post pandemia la voglia di socializzare ha spinto in molti a riempire di nuovo i locali ...Alla ripartenza dopo il fermo per la pandemia la ristorazione italiana si impegna sempre più a valorizzare il territorio e i prodotti locali, tagliare gli sprechi, ampliando, quando possibile, l'autop ...