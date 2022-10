Calciomercato.com

... da quel che filtra, contro lapotrebbe spuntarla ancora Baldanzi SALERNITANA - SPEZIA, ...c'è Cabral ma non è da escludere l'impiego di Ikoné con Kouamé punta centrale In mezzo al campo...La Signora si copre, le mosse bianconere per la difesa:, subito Pedraza e poi la diga Pavlovic. A gennaio dal Bologna può tornare Cambiaso.Pogba : vuole tornare con Benfica o Lecce. ... Juve, riecco Chiesa: 45 minuti in campo nel test interno e gol ritrovato. Speranza Benfica, ma senza rischi Su di lui sono riposte alte aspettative, anche sul lungo termine, e ne è ben consapevole. Se continua così, però, non ha nulla da temere. M ...Alle 20.45 c’è Juve-Empoli, prima partita di questa 11a giornata di Serie A. Allegri schiera Kean con Vlahovic, parte in panchina Milik. In difesa dentro Rugani e fuori Alex Sandro, i bianconeri si me ...