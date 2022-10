Agenzia ANSA

in testa al corteo parigino per l'aumento dei salari, partito ad inizio pomeriggio da Montparnasse e diretto verso Invalides. In corrispondenza di un gruppo di circa 200 black bloc presenti ...... Avenger è stata presentata al Salone dell'Auto di2022 con le prime informazioni riguardo ... che rallenta il veicolo fino all'arresto per mitigare il rischio di possibili, il Drowsy ... Parigi: incidenti a manifestazione per salari - Europa Incidenti in testa al corteo parigino per l'aumento dei salari, partito ad inizio pomeriggio da Montparnasse e diretto verso Invalides. (ANSA) ...Quale occasione se non quella del Salone di Parigi per presentare il concept YOYO autonomy firmata XEV e Teoresi.